На Алтае рассказали о состоянии выживших при сходе лавины туристов

Горно-Алтайск, , 11:00 — REGNUM Двум девушкам, выжившим при сходе лавины в горах Алтая, необходима помощь психологов, сообщили 8 мая в администрации села Кош-Агач.

«Они находятся в шоковом состоянии, требуется помощь психологов», — сообщили РИА Новости в администрации.

Отмечается, что девушки самостоятельно спустились и вышли с маршрута, утром 8 мая пришли в полицию села, где рассказали о случившемся.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП в горах произошло еще 6 мая, но из-за отсутствия связи спасатели узнали о нем только сегодня, 8 мая. Об этом МЧС уведомили две выжившие участницы группы. На месте ЧП работают спасательные вертолеты.

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