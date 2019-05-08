ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 16 раз — СЦКК

Соледар, ДНР, , 11:02 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования произвели 16 обстрелов территории ДНР, выпустив 154 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 8 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили 30 мин из 120-мм миномётов, произвели 25 выстрелов из вооружения БМП и применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские боевики выпустили 23 мины калибра 120 мм, 24 мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, снайперское и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили три мины калибра 120 мм.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы / населённые пункты: Горловка (Доломитное, Зайцево, Гольмовский), Ясиноватая, Минеральное, Васильевка, Спартак, Донецк (аэропорт, посёлок шахты Трудовская), Докучаевск, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В СЦКК напомнили, что обстрелам подверглась территория Васильевской насосной станции, а также автобус, перевозивший рабочих Донецкой фильтровальной станции.

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В результате обстрелов Петровского района Донецка загорелся жилой дом. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики 58 единиц боеприпасов, повредив два дома в посёлке Коминтерново.

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