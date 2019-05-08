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В Тюмени — волна лжеминирования: эвакуация в торговых и бизнес-центрах

Происшествия

Пострадавших нет

В Тюмени — волна лжеминирования: эвакуация в торговых и бизнес-центрах
Телефонный террорист

Тюмень, 8 мая 2019, 10:53 — REGNUM  В Тюмени сразу из нескольких торговых и деловых центров была совершена эвакуация людей. В полицию поступили сообщения о наличии в зданиях бесхозных предметов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Городской портал 72.ru ведёт прямую трансляцию эвакуаций. На данный момент известно о работе силовиков и эвакуации посетителей пяти торговых центров и работников двух бизнес-центров в разных частях города. Это ТЦ «Вояж», «Гудвин», «Атриум», «На Ямской», «Фаворит», а также о бизнес-центры «Нобель Парк» и «Петр Столыпин».

Во время эвакуации никому медицинская помощь не понадобилась, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения по Тюменской области.

Напомним, сегодня по России прокатилась волна лжеминирований крупных торговых и бизнес-центров в городах Курган, Екатеринбург, Тюмень, Пермь, Красноярск, Омск, Новосибирск, Уфа, Самара, Волгоград и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге массово «заминировали» торговые и деловые центры

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