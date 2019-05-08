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На Алтае поиски попавших под лавину туристов контролирует оперативный штаб

Происшествия

Глава Республики Алтай назвал ЧП в горах страшной трагедией

На Алтае поиски попавших под лавину туристов контролирует оперативный штаб
Scientif38
Лавина

Горно-Алтайск, 8 мая 2019, 10:41 — REGNUM  Оперативный штаб в Республике Алтай координирует работу по поиску попавших под лавину туристов из Новосибирской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 мая в республиканском правительстве.

О ходе операции в режиме реального времени докладывают врио главы Республики Алтай Олегу Хорохордину.

«Это страшная трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты», — прокомментировал Хорохордин.

Он подчеркнул, что будут приняты «исчерпывающие меры для поиска туристов».

К месту ЧП вылетела группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчёта, задействовано два вертолета, отметил глава региона.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Республике Алтай в районе Южно-Чуйского хребта группа из девяти туристов из Новосибирской области попала под лавину. Выжили две девушки, но из-за отсутствия связи они смогли сообщить спасателям о произошедшем только 8 мая.

Между тем, по данным новосибирского главка МЧС, поискам семерых пропавших поможет регистрация туристического маршрута, благодаря которой спасателям известны координаты возможного местонахождения группы.

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Гибель туристов в горах Алтая 6 мая 2019 года
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