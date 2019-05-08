Режим ЧС: в Прикамье остаются подтопленными 20 домовладений

посёлок Кукуштан, Пермский край, , 10:41 — REGNUM В посёлке Кукуштан Пермского края на 8 мая подтопленными сотются 20 домовладений. За сутки уровень воды в подтопленных местах понизился на 40 сантиметров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

В ведомстве отметили, что действующий с 6 мая режим ЧС может быть снят уже сегодня, 8 мая, в связи с хорошей динамикой снижения уровня воды. Одновременно чиновники обратили внимание на то, что при этом готов план действий при ухудшении обстановки: подготовлены пункты временного размещения в Кукуштане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая воде из-за паводка оказалось 53 подворья. В ГИС-центре Пермского национального-исследовательского университета в начале мая прогнозировали возможность подтопления дворов в посёлках Кукуштан и Яйва, а также городе Александровск.

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