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Режим ЧС: в Прикамье остаются подтопленными 20 домовладений

Происшествия

Спецрежим действует с 6 мая, когда в воде оказалась территория более 50 дворов

посёлок Кукуштан, Пермский край, 8 мая 2019, 10:41 — REGNUM  В посёлке Кукуштан Пермского края на 8 мая подтопленными сотются 20 домовладений. За сутки уровень воды в подтопленных местах понизился на 40 сантиметров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

В ведомстве отметили, что действующий с 6 мая режим ЧС может быть снят уже сегодня, 8 мая, в связи с хорошей динамикой снижения уровня воды. Одновременно чиновники обратили внимание на то, что при этом готов план действий при ухудшении обстановки: подготовлены пункты временного размещения в Кукуштане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая воде из-за паводка оказалось 53 подворья. В ГИС-центре Пермского национального-исследовательского университета в начале мая прогнозировали возможность подтопления дворов в посёлках Кукуштан и Яйва, а также городе Александровск.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье из-за паводка подтоплены десятки придомовых территорий

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