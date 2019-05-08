«Трагическая новость»: мэр Новосибирска о гибели туристов в горах Алтая

Новосибирск, , 10:30 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким туристов, погибших в горах Алтая, и сказал, что городские власти постараются им помочь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Из Горного Алтая пришла трагическая новость — 6 мая группа жителей Новосибирской области попала под лавину во время восхождения на вершину горы Металлург. По предварительным данным МЧС, семь человек погибли, среди них четверо жителей Новосибирска и трое жителей Кольцова. Два человека — Наталья Антонова и Екатерина Полянская — выжили, но только через два дня смогли выбраться к людям и сообщить о трагедии. Сейчас на место выдвигается поисковая группа спасателей МЧС на вертолётах, — рассказал Локоть. — Родные и близкие наших погибших земляков находятся в шоковом состоянии. Постараемся им помочь, соответствующие поручения департаменту по социальной политике и департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии уже даны. Пострадавшим — скорейшего выздоровления, родным и близким погибших — глубокие соболезнования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая группа новосибирских туристов отправилась в Кош-Агачский район для восхождения на пик Металлугра. 6 мая при спуске с хребта группу накрыло лавиной. По предварительным данным, из девяти человек выжили только две девушки.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже также выразил соболезнования родным и близким погибших туристов и пообещал оказать всевозможную поддержку их семьям.

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