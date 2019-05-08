В аэропорту Белгорода из-за неисправности самолёта задержали рейс

Белгород, , 10:24 — REGNUM В аэропорту Белгород в ночь с 7 на 8 мая пассажиры рейса Белгород — Калининград почувствовали запах гари в салоне, сообщает портал «Бел.ру». Пассажиров эвакуировали, а рейс отложили до утра.

По предварительным данным, в самолёте обнаружились неисправности электропроводки. Из-за них в салоне произошло задымление. Запах гари люди в салоне почувствовали, когда самолёт уже выехал на взлётную полосу. Судно остановили, пассажиров эвакуировали — по свидетельствам очевидцев, это заняло меньше минуты, а ручную кладь пассажирам вынесли члены экипажа. На месте работали экстренные службы, полиция и медики.

Рейс Белгород — Калининград выполнял должен был выполнять самолёт Bombardier CRJ200, принадлежащий авиакомпании «Руслайн». Перелёт был отложен до утра. В Калининград отправилось уже другое воздушное судно.