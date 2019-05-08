Спасателям известны примерные координаты группы, погибшей в горах Алтая

Горно-Алтайск, , 10:25 — REGNUM Поискам семерых членов новосибирской группы туристов, попавших под снежную лавину в горах Алтая, в значительной степени поможет регистрация туристического маршрута, благодаря которой спасателям известны координаты возможного местонахождения группы. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Также из официальной информации можно сделать вывод, что группировка спасателей, участвующая в поисковой операции, расширена.

«Спасатели МЧС России организовали поиски людей, которые, предположительно, оказались под лавиной в Кош-Агачском районе Республики Алтай. К месту схода лавины отправлены два вертолета с 33 спасателями и шестью кинологическими расчетами МЧС России. На бортах находится необходимое оборудование для обследования территории и ведения поисковой операции. Дополнительно в готовность приведены 10 спасателей и один кинологический расчет из Красноярска и четыре горноспасателя Аварийно-спасательной службы Республики Алтай», — отметили в МЧС.

Напомним, по предварительным данным, 1 мая 2019 года туристическая группа в количестве девяти человек направилась в Республику Алтай. Сход лавины произошел 6 мая: группу новосибирских туристов накрыло лавиной. По предварительным данным, выжить удалось лишь двоим девушкам, но из-за отсутствия связи они только 8 мая смогли сообщить о трагедии. Семеро альпинистов числятся пропавшими без вести.