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В Турции задержали более 470 мигрантов

Происшествия

Вскоре они будут экстрадированы

Анкара, 8 мая 2019, 10:20 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции задержали порядка 473 нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза. Об этом 8 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

По словам источников, беженцы являются выходцами из многих стран Ближнего Востока и Африки, в частности из Палестины, Сирии, Ирака, Марокко и Афганистана. Все они были доставлены в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев, мечтающих проникнуть на территорию Евросоюза, люди бегут от внутренних конфликтов в их странах.

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