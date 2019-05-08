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В Ираке ликвидированы свыше 10 боевиков ИГИЛ*

Происшествия

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Багдад, 8 мая 2019, 10:18 — REGNUM  Службы безопасности Ирака ликвидировали свыше десяти боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Анбар, сообщает 8 мая Kurdistan.ru.

Спецоперация по уничтожению террористов проводилась в городе Каем, в ней приняли участия племенные ополчения, которых поддерживала авиация.

Напомним, правительство Ирака еще в декабре 2017 года сообщало о полной победе над боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако террористы по-прежнему сохраняют высокую активность.

Позиции боевиков прочны в горных районах Ирака на границе с Сирией, особенность ландшафта местности затрудняет борьбу с ними.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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