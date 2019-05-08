В Ираке ликвидированы свыше 10 боевиков ИГИЛ*

Багдад, , 10:18 — REGNUM Службы безопасности Ирака ликвидировали свыше десяти боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Анбар, сообщает 8 мая Kurdistan.ru.

Спецоперация по уничтожению террористов проводилась в городе Каем, в ней приняли участия племенные ополчения, которых поддерживала авиация.

Напомним, правительство Ирака еще в декабре 2017 года сообщало о полной победе над боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако террористы по-прежнему сохраняют высокую активность.

Позиции боевиков прочны в горных районах Ирака на границе с Сирией, особенность ландшафта местности затрудняет борьбу с ними.