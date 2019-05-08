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В Екатеринбурге массово «заминировали» торговые и деловые центры

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В Екатеринбурге массово «заминировали» торговые и деловые центры
MichaelGaida
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Екатеринбург, 8 мая 2019, 10:09 — REGNUM  В Екатеринбурге прямо сейчас проходит волна «лжеминирований»: одна за другой следуют эвакуации посетителей торговых и бизнес-центров города. Об этом сообщают в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальное сети «ВКонтакте».

По информации пользователей, эвакуация проходит в восьми зданиях. Это торговые центры «Фан Фан», «Карнавал», «Академический», «Свердловск», «Омега», «Кит», а также институт Уралмашзавода и бизнес-центр на ул. Шейнкмана.

По неофициальной информации, сообщения о минировании были доставлены на электронную почту организаций.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области подтвердили факт лжеминирований.

«В адрес нескольких торговых центров и организаций появились сообщения о минированиях. По имеющимся данным, все они имеют признаки ложной информации. Правоохранительные органы вместе со спецслужбами и собственниками организаций работают вместе, чтобы оперативно проверить все полученные сведения с наименьшими неудобствами для горожан», — сказали в пресс-службе корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, 25 апреля в Екатеринбурге заминировали по телефону «Ельцин-центр» прямо во время мероприятия на тему ЛГБТ. Минирование оказалось ложным, бомбу не обнаружили.

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