Полицейского из Бурятии, виновного в гибели женщины, осудили на два года

Улан-Удэ, , 10:00 — REGNUM В Бурятии осуждён бывший сотрудник полиции, совершивший ДТП, в результате которого скончалась 32-летняя женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в Кабанском районном суде республики.

Вечером 16 апреля 2017 года экс-помощник следователя, двигаясь на большой скорости по федеральной трассе Р-258 «Байкал», совершил наезд на женщину-пешехода. Последняя, как установил суд, не создавала опасности для его движения. В результате женщине были причинены множественные телесные повреждения, от которых она скончалась на месте.

Как ранее сообщал Life, удар был такой силы, что осколки стекла разрезали тело девушки пополам. Верхняя часть тела залетела внутрь салона через лобовое стекло. Несмотря на это, водитель с места происшествия скрылся, после чего поджёг автомобиль. Что, впрочем, не помогло уничтожить все улики.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке по ходатайству подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением. В итоге Кабанский районный суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«С учетом наличия смягчающих обстоятельств, добровольного возмещения в полном объеме причиненного ущерба, полного признания подсудимым своей вины суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года», — сообщили в суде.