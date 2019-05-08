Из торговых центров Якутии эвакуируют людей

Якутск, , 09:38 — REGNUM Из шести торговых центров Якутска сегодня, 8 мая, эвакуировали людей. Возможно, причиной экстренного вывода посетителей стали анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации телеканала «Якутия 24», эвакуация прошла в торговых центрах «Туймаада», «Пирамида», «Алмаз», «Проспект», «Апельсин» и «Республика». Телеканал предполагает, что в эти объекты поступили анонимные звонки о заложенных бомбах. В управлении ФСБ республики официальная информация об эвакуации людей из торговых центров пока не готова.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля аэропорт Якутска не работал 1,5 часа из-за бесхозной сумки. Людей эвакуировали, но взрывное устройство не обнаружили. А 12 марта в здании аэровокзала Якутска искали бомбу после анонимного звонка.