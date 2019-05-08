Погибшие в горах Алтая альпинисты числятся пропавшими без вести

Горно-Алтайск, , 09:39 — REGNUM Судя по официальной информации, появившейся на сайте ГУ МЧС РФ по Республике Алтай, семеро новосибирских туристов, которых накрыло лавиной в Кош-Агачском районе, считаются без вести пропавшими, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«8 мая в 10:45 (мест) поступила информация о сходе лавины 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района, в результате чего пострадала туристическая группа из города Новосибирск в составе девяти человек. Два человека самостоятельно вышли и только сегодня сообщили о произошедшем. По имеющейся информации, семь человек пропали без вести», — сказано в официальном сообщении спасателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о семерых погибших участниках туристической группы сообщили две выживших девушки. Для осуществления поисковых работ на место ЧП вылетела группа спасателей, в составе которой находится четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета.