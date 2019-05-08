Среда, 8 Мая 2019 года
10:10:03 МСК

Погибшие в горах Алтая альпинисты числятся пропавшими без вести

Происшествия

МЧС обнародовало официальную информацию о ЧП в Кош-Агачском районе

Горно-Алтайск, 8 мая 2019, 09:39 — REGNUM  Судя по официальной информации, появившейся на сайте ГУ МЧС РФ по Республике Алтай, семеро новосибирских туристов, которых накрыло лавиной в Кош-Агачском районе, считаются без вести пропавшими, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«8 мая в 10:45 (мест) поступила информация о сходе лавины 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района, в результате чего пострадала туристическая группа из города Новосибирск в составе девяти человек. Два человека самостоятельно вышли и только сегодня сообщили о произошедшем. По имеющейся информации, семь человек пропали без вести», — сказано в официальном сообщении спасателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о семерых погибших участниках туристической группы сообщили две выживших девушки. Для осуществления поисковых работ на место ЧП вылетела группа спасателей, в составе которой находится четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в горах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить