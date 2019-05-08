Следователи проводят проверку после гибели туристов в горах Алтая

Горно-Алтайск, , 09:23 — REGNUM На Алтае следователи проводят доследственную проверку после сообщений о гибели в горах из-за лавины семи туристов, сообщается 8 мая пресс-служба регионального главного управления СКР.

«Следователи намерены найти организатора восхождения, а также проверить соблюдение требований безопасности туристами», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП в горах произошло еще 6 мая, но из-за отсутствия связи спасатели узнали о нем только сегодня, 8 мая. Об этом МЧС уведомили две выжившие участницы группы.

Пострадавшая от лавины туристическая группа, по неподтверждённым данным, была из Новосибирска. К месту ЧП вылетел вертолет МЧС.

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