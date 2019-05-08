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Новосибирский губернатор пообещал помощь семьям погибших на Алтае туристов

Происшествия

Андрей Травников дал поручение оказать всевозможную поддержку родственникам

Новосибирский губернатор пообещал помощь семьям погибших на Алтае туристов
Иллюстрация: Цитата со страницы губернатора Новосибирска Андрея Травникова в Facebook
Туристы из Новосибирска погибли в горах Алтая

Новосибирск, 8 мая 2019, 09:24 — REGNUM  Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким туристов, погибших в горах Алтая, и пообещал оказать всевозможную поддержку их семьям.

В сообщении, опубликованном на странице чиновника в Facebook, в частности, говорится:

«Группа новосибирских туристов попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. К сожалению, из девяти человек выжили только двое. Лавина сошла еще 6 мая, но выжившие добрались до села Кош-Агач только сегодня. Сообщить ранее о случившимся они не могли — не было связи <…> Страшная трагедия. Дал поручение оказать всевозможную поддержку родственникам погибших и всю необходимую помощь выжившим».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 мая группа новосибирских туристов отправилась в Кош-Агачский район для восхождения на пик Металлугра. Судя по обнародованному маршруту, трагедия произошла 6 мая: при спуске с хребта группу из девяти человек накрыло лавиной. По предварительным данным, выжили только две девушки.

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