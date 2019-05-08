Новосибирский губернатор пообещал помощь семьям погибших на Алтае туристов

Новосибирск, , 09:24 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким туристов, погибших в горах Алтая, и пообещал оказать всевозможную поддержку их семьям.

В сообщении, опубликованном на странице чиновника в Facebook, в частности, говорится:

«Группа новосибирских туристов попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. К сожалению, из девяти человек выжили только двое. Лавина сошла еще 6 мая, но выжившие добрались до села Кош-Агач только сегодня. Сообщить ранее о случившимся они не могли — не было связи <…> Страшная трагедия. Дал поручение оказать всевозможную поддержку родственникам погибших и всю необходимую помощь выжившим».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 мая группа новосибирских туристов отправилась в Кош-Агачский район для восхождения на пик Металлугра. Судя по обнародованному маршруту, трагедия произошла 6 мая: при спуске с хребта группу из девяти человек накрыло лавиной. По предварительным данным, выжили только две девушки.