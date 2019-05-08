Жителя Ярославля привлекли за фото надписи, оскорбляющей власть

Ярославль, , 09:13 — REGNUM 7 мая в Кировском отделе полиции Ярославля был составлен протокол на жителя города Кирилла Попутникова, который выложил в интернет фотографию хулиганской надписи на здании УМВД России по Ярославской области. Об этом сам Попутников рассказал на своей странице в социальной сети, выложив фотографию протокола, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославец привлечен по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», часть третья которой была введена в марте 2019 года. Она предусматривает наказание за распространение в сети «Интернет» информации, которая выражает явное неуважение к обществу, государству или органам государственной власти. Наказанием по этой статье является штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Надпись на стене ярославского УМВД оскорбляла президента России, о чем имеется заключение учителя русского языка, заместителя директора одной из ярославских школ.

Ранее за размещение информации об этой надписи с фотографией, сделанной Кириилом Попутниковым, были заблокированы Роскомнадзором два ярославских интернет-портала. После удаления информации РКН разблокировал сайты. Правда, журналистов полицейские штрафовать не стали.

В УМВД России по Ярославской области традиционно не комментируют эту ситуацию. Кирилл Попутников ждет суда, который должен определить его виновность или невиновность и в случае виновности назначить наказание.