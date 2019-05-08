Среда, 8 Мая 2019 года
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Поезд столкнулся с грузовиком на севере Германии

Происшествия

Авария привела к повреждению контактной сети

Киль, Германия, 8 мая 2019, 08:57 — REGNUM  На севере Германии 20 человек получили ранения при столкновении поезда с грузовиком на железнодорожном переезде, сообщает агентство Deutsche Presse Agentur.

Авария произошла 8 мая в коммуне Альт-Дуфенштедт (земля Шлезвиг-Гольштейн). Согласно сообщению полиции Киля, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, девять человек получили тяжелые травмы, десять — легкие. Авария привела к повреждению контактной сети.

Авария нарушила движение поездов между городами Гамбург и Фленсбург. Полиция выясняет причины произошедшего.

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Железнодорожные аварии
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