Поезд столкнулся с грузовиком на севере Германии

Киль, Германия, , 08:57 — REGNUM На севере Германии 20 человек получили ранения при столкновении поезда с грузовиком на железнодорожном переезде, сообщает агентство Deutsche Presse Agentur.

Авария произошла 8 мая в коммуне Альт-Дуфенштедт (земля Шлезвиг-Гольштейн). Согласно сообщению полиции Киля, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, девять человек получили тяжелые травмы, десять — легкие. Авария привела к повреждению контактной сети.

Авария нарушила движение поездов между городами Гамбург и Фленсбург. Полиция выясняет причины произошедшего.