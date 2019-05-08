Погибший при посадке SSJ-100 житель США направлялся на работу своей мечты

Москва, , 08:50 — REGNUM Единственный гражданин США, погибший при аварийной посадке пассажирского самолета SSJ-100, направлялся на северо-запад России, на работу своей мечты, сообщает 7 мая The Washington Examiner.

22-летний Джереми Брукс окончил колледж Колорадо со степенью в области экологических исследований. Перед катастрофой Брукс только что прибыл в Россию, чтобы начать работу в качестве рыболовного гида — ранее он уже выполнял такие обязанности в американском городе Санта-Фе. В своем блоге Брукс сказал, что научился выслеживать рыбу в свой седьмой день рождения:

«Я не очень хорошо объясняю свою любовь к рыбалке, но это любовь, которая значила для меня всё большую часть моей жизни», — написал он.

Ранее СК назвал три основные версии причин катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево». В качестве основных версий выделяют: возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводящих техосмотр лиц; неисправность самолета; плохие метеоусловия.