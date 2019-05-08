Среда, 8 Мая 2019 года
08:35:47 МСК

Семь человек погибли при сходе лавины в горах Алтая

Происшествия

В ближайшее время к месту ЧП вылетит самолёт МЧС

Барнаул, 8 мая 2019, 08:27 — REGNUM  В Алтайском крае сошедшая в горах лавина стала смертельной для семи туристов. Трагедия произошло ещё 6 мая, но только спустя два дня, ночью 8 мая выжившие смогли добраться до ближайшего села Кош-Агач, пишет «Глас.ру».

Читайте также: Четверо туристов терпят бедствие в горах Алтая

Всего в группе было девять человек. Это студенты Новосибирского госуниверситета.

«Группа туристов попала на Алтае под лавину […] две девочки выжили. Моя жена в параллельной группе шла. Две выжившие вышли на них. Едут сейчас в деревню», — приводит портал НГС слова супруга одной из туристок.

Лавина настигла туристов, когда они поднимались на Южно-Чуйский хребет Алтайских гор. Раньше вызвать подмогу не представлялось возможным, так как в этой местности практически нигде не ловит связь.

В региональном МЧС информацию о погибших подтвердили. В ведомстве добавили, что в скором времени на место происшествия отправится первый самолёт МЧС России для проведения поисковых работ.

Читайте также: На одной из горных вершин Алтая обнаружено тело альпиниста

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года группа туристов, которые совершали восхождение на одну из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребта Актру на территории Кош-Агачского района Республики Алтай, обнаружила тело альпиниста. По предварительным данным, погибший — 49-летний житель города Белокуриха Алтайского края, пропавший без вести в горах Горного Алтая в мае 2014 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в горах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить