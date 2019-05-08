Семь человек погибли при сходе лавины в горах Алтая

Барнаул, , 08:27 — REGNUM В Алтайском крае сошедшая в горах лавина стала смертельной для семи туристов. Трагедия произошло ещё 6 мая, но только спустя два дня, ночью 8 мая выжившие смогли добраться до ближайшего села Кош-Агач, пишет «Глас.ру».

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Всего в группе было девять человек. Это студенты Новосибирского госуниверситета.

«Группа туристов попала на Алтае под лавину […] две девочки выжили. Моя жена в параллельной группе шла. Две выжившие вышли на них. Едут сейчас в деревню», — приводит портал НГС слова супруга одной из туристок.

Лавина настигла туристов, когда они поднимались на Южно-Чуйский хребет Алтайских гор. Раньше вызвать подмогу не представлялось возможным, так как в этой местности практически нигде не ловит связь.

В региональном МЧС информацию о погибших подтвердили. В ведомстве добавили, что в скором времени на место происшествия отправится первый самолёт МЧС России для проведения поисковых работ.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года группа туристов, которые совершали восхождение на одну из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребта Актру на территории Кош-Агачского района Республики Алтай, обнаружила тело альпиниста. По предварительным данным, погибший — 49-летний житель города Белокуриха Алтайского края, пропавший без вести в горах Горного Алтая в мае 2014 года.