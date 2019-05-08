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В Японии 15 человек пострадали при наезде автомобиля на детей

Происшествия

Травмы получили 13 воспитанников детского сада в возрасте от двух до трех лет

Токио, 8 мая 2019, 08:27 — REGNUM  В Японии в результате наезда автомобиля на воспитанников одного из детских садов в городе Оцу пострадали 15 человек, сообщает 8 мая Kyodo.

Отмечается, что травмы получили 13 воспитанников детского сада в возрасте от двух до трех лет и двое сопровождающих. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое.

По данным издания, инцидент произошел после столкновения двух автомобилей на перекрестке. В результате ДТП один из автомобилей наехал на детей. Полиция задержала водителей транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пассажирский автобус совершил наезд на группу пешеходов в городе Кобе на западе Японии, погиб один человек, ещё семь пешеходов получили ранения.

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Дорожно-транспортные происшествия
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