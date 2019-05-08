В Новосибирске вновь активизировались лжетеррористы

Новосибирск, , 08:21 — REGNUM В аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировали ситуацию по фактам массовых сообщений о минировании ряда бизнес-центров, торговых центров, а также спортивного объекта, которые прокатились по областной столице накауне, 7 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В АТК заявили, что сообщения о минировании социальных объектов поступали на электронную почту. И, согласно нормам законодательства и алгоритмам ситуационного реагирования, необходима эвакуация людей и обследование зданий специальными службами.

«В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия. Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — председателя антитеррористической комиссии региона», — сообщили в антитеррористической комиссии Новосибирской области.

Как пишут местные СМИ и пользователи социальных сетей, массовые эвакуации продолжились сегодня утром, 8 мая. Они прошли в торговом центре и жилом доме Новосибирска.

«Спецслужбы оцепили автомобиль в Кировском районе. На улице Зорге на конечной остановке замечена подозрительная «Газель». Полицейские оцепили автомобиль на расстоянии 200 метров, также на месте присутствуют спасатели и медики. По словам подписчика, один из полицейских сообщил ему, что проводятся учения. Мы выясняем все подробности. Утром производили эвакуацию в бизнес-центре в Ленинском районе», — сообщается в группе «АСТ-54».

"На Затулинском жилмассиве полицейские оцепили кольцо, никого не пускают. По сообщению очевидцев, кто-то сообщил о заложенной бомбе в автомобиле, — отмечают подписчики группы «Инцидент».

Там же сообщалось об эвакуации в доме №30/1 по улице Маркса. Но позже появилась информация, что «спецслужбы уехали, ничего не нашли».

Отметим, что накануне, 7 мая, сообщалось о ложных минированиях нескольких бизнес-центров, торговых центров и спортивного объекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января по регионам Сибирского федерального округа прокатилась волна сообщений о минировании школ, больниц, торговых центров и административных зданий — из-за ложных сообщений о бомбах в Сибири были эвакуированы около четырёх сотен учреждений.

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