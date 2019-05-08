Семеро туристов погибли в горах Алтая

Горно-Алтайск, , 08:08 — REGNUM Трагедией закончился поход одной из туристических групп, осуществлявших маршрут в Кош-Агачском районе Республике Алтай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском ГУ МЧС, девять человек попали под лавину, семеро погибли.

Предварительно установлено, что ЧП в горах случилось ещё 6 мая, но из-за отсутствия связи спасатели узнали о нём только сегодня, 8 мая. Об этом МЧС уведомили две выжившие участницы группы.

Известно, что вертолёт спасателей уже вылетел из Горно-Алтайска к месту предполагаемого ЧП. Пострадавшая от лавины туристическая группа, по неподтверждённым данным, была из Новосибирска.