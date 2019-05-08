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Семеро туристов погибли в горах Алтая

Происшествия

Группа из девяти альпинистов попала под лавину, выжили только двое

Горно-Алтайск, 8 мая 2019, 08:08 — REGNUM  Трагедией закончился поход одной из туристических групп, осуществлявших маршрут в Кош-Агачском районе Республике Алтай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском ГУ МЧС, девять человек попали под лавину, семеро погибли.

Предварительно установлено, что ЧП в горах случилось ещё 6 мая, но из-за отсутствия связи спасатели узнали о нём только сегодня, 8 мая. Об этом МЧС уведомили две выжившие участницы группы.

Известно, что вертолёт спасателей уже вылетел из Горно-Алтайска к месту предполагаемого ЧП. Пострадавшая от лавины туристическая группа, по неподтверждённым данным, была из Новосибирска.

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ЧП в горах
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