Приангарье готовится к шторму

Иркутск, 8 мая 2019, 07:57 — REGNUM Иркутские спасатели со ссылкой на региональное управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупредили жителей региона о надвигающемся шторме.
«8 мая
Напомним, аналогичный шторм-прогноз с порывами ветра до 28 метров в секунду был дан накануне, 7 мая, по Забайкальскому краю.
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Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 7 мая площадь лесных пожаров выросла в 2,8 раза и составила 5 тысяч гектаров. В регионе действует особый противопожарный режим. Накануне из-за угрозы двум наследным пунктам в Иркутском районе (Тихонова Падь и Большое Голоустное) пришлось эвакуировать 84 жителя. Огонь удалось остановить буквально в нескольких десятках метров от жилья.
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