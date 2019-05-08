Приангарье готовится к шторму

Иркутск, , 07:57 — REGNUM Иркутские спасатели со ссылкой на региональное управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупредили жителей региона о надвигающемся шторме.

«8 мая в 13:00—16:00 в западных, северо-западных и верхнеленских районах, в 15:00—18:00 в центральных, южных районах ожидается западный, северо-западный ветер с порывами до 20−25 м/с, пыльные бури, местами грозы, ливни, сильные осадки в виде дождя, мокрого снега», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, аналогичный шторм-прогноз с порывами ветра до 28 метров в секунду был дан накануне, 7 мая, по Забайкальскому краю.

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Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 7 мая площадь лесных пожаров выросла в 2,8 раза и составила 5 тысяч гектаров. В регионе действует особый противопожарный режим. Накануне из-за угрозы двум наследным пунктам в Иркутском районе (Тихонова Падь и Большое Голоустное) пришлось эвакуировать 84 жителя. Огонь удалось остановить буквально в нескольких десятках метров от жилья.

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