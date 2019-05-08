ВСУ обстреляли из танков и гаубиц два населённых пункта в ЛНР

Луганск, , 07:46 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ девять раз нарушили режим прекращения огня, заявили 8 мая в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Калиново и Калиново-Борщеватое.

Боевики ВСУ применили артиллерийские орудия калибра 152 мм и 122 мм, танковые орудия, а также миномёты калибра 120 и 82 мм, гранатомёты АГС.

Напомним, сутками ранее ВСУ нарушили перемирие пять раз, выпустив по территории ЛНР около 70 единиц боеприпасов. К счастью, обошлось без потерь.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что новая власть Украины должна принять принципиальное решение, нужен ли ей Донбасс в составе Украины на правах автономии или нет. Пока это решение не будет принято, Минские соглашения не будут работать.

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