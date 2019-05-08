Лесные пожары в Приангарье вынудили эвакуировать жителей двух сёл

Иркутск, , 07:44 — REGNUM Особый противопожарный режим, введённый на территории Иркутской области, не уберег лесные угодья от масштабных пожаров. Из-за опасности их распространения на жилые дома и постройки сегодняшней ночью, 8 мая, пришлось эвакуировать 54 жителя деревни Тихонова Падь и 30 жителей из посёлка Большое Голоустное, информирует региональное ГУ МЧС.

«Лесные пожары, приблизившиеся к населенным пунктам ближе чем на один километр, стали причиной эвакуации людей. Семьи, проживающие на окраинах посёлка Большое Голоустное, накануне вечером приняли призыв руководства администрации муниципального образования покинуть свои дома — на муниципальных автобусах люди были вывезены в Малое Голоустное, где были размещены у родственников. Развивающийся поблизости лесной пожар при смене направления ветра не создал угрозу для посёлка, на окарауливании которого до утра дежурили огнеборцы», — пояснили спасатели.

По их словам, угроза перехода лесного пожара на деревню Тихонова Падь возникла в двенадцатом часу ночи.

«Детей, женщин, престарелых людей и всех желающих мужчин — в общей сложности 54 человека — эвакуировали в пункты временного размещения на базе школ и домов культуры в соседние населенные пункты Лыловщина и Ширямова. Эвакуация продолжалась до двух часов ночи 8 мая», — отмечают МЧС.

Известно, что огонь был остановлен. Всего же с начала пожароопасного периода на территории района было зарегистрировано 37 природных пожаров, 31 из них — в опасной пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки площадь лесных пожаров в Приангарье выросла в 2,8 раза и составляла на утро 7 мая 5 тысяч гектаров.

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