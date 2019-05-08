Якутск, Якутия, , 07:26 — REGNUM

В подземных выработках кимберлитовой трубки «Удачная», разрабатываемой компанией АЛРОСА, скопился метан. Концентрация газа превысила допустимые значения, в связи с эти работники шахты были эвакуированы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации телеканала «Якутия 24», из рудника экстренно выведены на поверхность 126 горняков, никто не пострадал. Превышение концентрации газа было зафиксировано в 23:30 по местному времени 7 мая. Сегодня рудник простаивает, работы в нём приостановлены до полной дегазации, заявил главный инженер АЛРОСА Андрей Черепнов.

«Для выяснения причин произошедшего будет создана комиссия», — добавил он.

Известно также, что обильное выделение горючего газа в руднике было внезапным. Мероприятия по разгазовыванию шахты проводятся силами специалистов Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ).

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в подземные выработки кимберлитовой трубки «Мир», принадлежащей АЛРОСА, прорвались большие объёмы воды. Большинство находившихся в шахте на тот момент горняков было эвакуированы, но восемь человек так и не удалось поднять на поверхность. Люди погибли.