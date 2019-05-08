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Взрыв произошел на парковке университета в Эквадоре

Происшествия

Пострадавших не было

Кито, 8 мая 2019, 05:12 — REGNUM  На парковке университета в эквадорском городе Гуаякиль взорвался автомобиль, заявила глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо на своей странице в Twitter.

«К счастью, не было пострадавших, о которых можно сожалеть», — заявила она.

Ромо также сообщила, что взорвавшийся автомобиль принадлежал одному из профессоров университета, с которым уже провели беседу сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время инцидент расследует полиция.

Как уточняет портал Comercio, автомобиль взорвался у здания факультета физической культуры. В результате взрыва также пострадал припаркованный рядом автомобиль.

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Происшествия в учебных заведениях
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