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Один человек погиб в ДТП с участием грузовика в Москве

Происшествия

ДТП произошло на 43-м километре Калужского шоссе

Москва, 8 мая 2019, 03:52 — REGNUM  В Москве на Калужском шоссе произошла автомобильная авария с участием грузовика, в результате которой погиб один человек, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.

Сообщается, что ДТП с участием грузового автомобиля произошло на 43-м километре Калужского шоссе. В результате аварии погиб один человек. В настоящее время сотрудники столичного ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая на Варшавском шоссе в Москве столкнулись два легковых автомобиля и автокран. В результате ДТП погиб один человек, еще двое получили ранения.

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Дорожно-транспортные происшествия
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