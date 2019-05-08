Тува пытается обезопаситься от бубонной чумы из Монголии

Кызыл, , 03:29 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил развернуть разъяснительную работу среди населения об опасности бубонной чумы. Такие меры вызваны осложнением эпидемиологической ситуации по чуме на приграничной территории Монголии, сообщили ИА REGNUM в правительстве Тувы.

«На территории Тувы проведены все оперативные действия, чтобы бубонная чума не перенеслась к нам из Монголии. Там на днях два человека умерли от этой заразы. На таможенных пунктах проводятся карантинные мероприятия, поэтому кто-то из земляков может оказаться в таких условиях, что не сможет пересечь госграницу», — отметил Шолбан Кара-оол.

По его словам, граждан России, пострадавших от чумы, на сегодняшний день нет.

«Но призываю быть максимально бдительными, возбудители чумы — это суслики-тарбаганы. Ни в коем случае не прибегайте к незаконному промыслу, охоте на краснокнижных сусликов-тарбаганов, ведь бытует мнение, что мясо этих животных некоторые употребляют из-за лечебных свойств. Но сейчас это смертельно опасно», — подчеркнул глава региона.

Он поручил вести разъяснительную работу не только об опасности охоты на сусликов, но и о мерах предосторожности и важности вакцинации.

Напомним, о регистрации в Баян-Ульгийском аймаке Монголии двух случаев смерти от заболевания чумой 28 апреля и 1 мая 2019 года стало известно из информации управления Роспотребнадзора по Республике Алтай и Иркутского научно-исследовательского противочумного института. По данным властей Тувы, случаи зарегистрированы в районе западной провинции Баян-Ульгий, которая находится на территории природного очага чумы. Баян-Ульгийский аймак Монголии граничит с Республикой Алтай и Увсунурским аймаком, граничащим с Тувой. Также Республика Алтай граничит с Монгун-Тайгинским кожууном Тувы.

Баян-Ульгий закрывали на карантин до 6 мая. В правительстве Тувы уточняют, что в городе находятся туристы из России.

Тувинский горный природный очаг чумы является северной частью Монгольского природного очага чумы, и ежегодно демонстрирует высокую активность, подчёркивают республиканские власти. Общая территория Тувинского природного очага чумы в последние годы увеличилась с 7454 до 10 826,2 кв. км. При этом ежегодно растёт и охват вакцинацией проживающего здесь населения. В 2018 году был вакцинирован 3471 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года стало известно, что в США, в штате Вайоминг, уже третья кошка за последние полгода заразилась бубонной чумой.

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