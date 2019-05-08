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Семь человек погибли в перестрелке в гватемальской тюрьме

Происшествия

Еще 17 получили ранения

Гватемала, 8 мая 2019, 03:20 — REGNUM  Семь человек были убиты, еще 17 получили ранения в результате беспорядков в тюрьме в Гватемале, сообщает агентство Reuters.

Согласно данным представителя тюрьмы, в настоящее время подтверждена гибель семи человек, однако не исключается, что число погибших может возрасти.

По данным телеканала TN23, причиной беспорядков послужила ссора между двумя заключенными, один из которых выстрелил в оппонента. Полиция в настоящее время расследует произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в тюрьме на окраине Гватемалы начались беспорядки. На подавление бунта были вызваны силы безопасности, а также силы специального назначения и вертолеты.

Читайте ранее в этом сюжете: Заключенные тюрьмы в Гватемале устроили бунт, полиция подавляет беспорядки

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Происшествия в местах лишения свободы
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