На востоке Москвы автомобиль сбил велосипедистку

Москва, , 03:03 — REGNUM В московском районе Новогиреево автомобиль столкнулся с велосипедом, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД Москвы.

Сообщается, что ДТП произошло около 21:30 в районе дома № 12/23 на Свободном проспекте. В результате аварии пострадала женщина, которая находилась за рулем велосипеда, ее госпитализировали. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Тюменской области водитель грузового автомобиля совершил наезд на 8-летнего велосипедиста. Сообщается, что ребенок выехал на велосипеде на дорогу с прилегающей территории, а водитель КамАЗа не смог вовремя затормозить. Велосипедист был госпитализирован с травмой.

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