В Сочи произошел пожар в жилом доме

Сочи, Краснодарский край, , 02:21 — REGNUM В двухэтажном многоквартирном доме в Сочи произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ Краснодарского края.

Сообщается, что двухэтажный жилой дом загорелся на улице Кубанской. В доме горел второй этаж и кровля, общая площадь возгорания составляла около 300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего здания 12 человек. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Железноводске Ставропольского края произошел пожар в многоэтажном доме. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили на месте происшествия тело мужчины. По предварительной версии, к пожару в доме привел хлопок бытового газа.