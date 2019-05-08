Среда, 8 Мая 2019 года
03:50:28 МСК

В Сочи произошел пожар в жилом доме

Происшествия

Пострадавших не было

Сочи, Краснодарский край, 8 мая 2019, 02:21 — REGNUM  В двухэтажном многоквартирном доме в Сочи произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ Краснодарского края.

Сообщается, что двухэтажный жилой дом загорелся на улице Кубанской. В доме горел второй этаж и кровля, общая площадь возгорания составляла около 300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего здания 12 человек. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Железноводске Ставропольского края произошел пожар в многоэтажном доме. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили на месте происшествия тело мужчины. По предварительной версии, к пожару в доме привел хлопок бытового газа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить