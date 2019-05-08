Среда, 8 Мая 2019 года
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Автомобиль в Болгарии сбил четырех школьников

Происшествия

После этого автомобиль протаранил ограждение и упал в реку

София, 8 мая 2019, 01:29 — REGNUM  В болгарской столице Софии водитель автомобиля сбил четырех школьников на пешеходном переходе, передает Болгарское национальное радио.

Сообщается, что столкновение произошло на одной из оживленных улиц Софии. Автомобиль наехал на четырех школьников на пешеходном переходе, а затем протаранил ограждение и упал в реку. По данным полиции, водитель ехал на запрещающий сигнал светофора. В настоящее время полиция расследует причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в городе Избербаш в Дагестане грузовой автомобиль сбил 11-летнюю девочку. Сообщалось, что девочка каталась на велосипеде вдоль проезжей части. В результате ДТП ребенок погиб от полученных травм.

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Дорожно-транспортные происшествия
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