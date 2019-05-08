Среда, 8 Мая 2019 года
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На территории британского аэродрома загорелся склад

Происшествия

Пострадавших в результате пожара, по предварительным данным, не было

Лондон, 8 мая 2019, 01:21 — REGNUM  В британском графстве Нортгемптоншир на складе, который находится на территории небольшого аэродрома, произошел пожар, сообщает The Mirror.

Сообщается, что здание склада полностью охвачено огнем, а едкий дым окутал ближайшие с аэродромом районы. Полиция посоветовала местным жителям закрыть окна в своих домах, чтобы помешать проникновению дыма. Пострадавших в результате пожара, по предварительным данным, не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая на складе в Старопромысловском районе Грозного произошел пожар. Сообщалось, что горел склад канцелярских товаров. По данным МЧС, в результате пожара пострадавших не было.

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