Суд приговорил ограбившего банк на Шпицбергене к 14 месяцам тюрьмы

Лонгйир, Норвегия, , 01:10 — REGNUM Суд Северного Тромса приговорил российского гражданина к 14 месяцам тюрьмы за попытку ограбления банка на острове Шпицеберген в декабре 2018 года, передает телеканал NRK.

Сообщается, что суд также обязал виновного выплатить компенсацию троим сотрудникам банка, которым он угрожал оружием во время ограбления. Размер компенсации составляет 60 тысяч норвежских крон (около $6,9 тысяч). Телеканал отмечает, что подсудимого на ограбление подтолкнула «тяжелая жизненная ситуация».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в населенном пункте Лонгйир на острове Шпицберген впервые произошла попытка ограбления банка. Правоохранители задержали подозреваемого в ограблении — российского гражданина. Отмечалось, что ранее в Лонгйире никто не пытался ограбить в банк, так как его население составляет всего две тысячи человек и местные жители знают друг друга в лицо.

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