Генсек ООН направил Путину соболезнования в связи с гибелью SSJ-100

Нью-Йорк, США, , 00:02 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину соболезнования в связи со страшной авиакатастрофой в аэропорту «Шереметьево», где 5 мая совершил жесткую посадку пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», в результате которой погиб 41 человек. Об этом 7 мая заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь написал письмо президенту Российской Федерации Путину, в котором выразил свои глубокие соболезнования и скорбь в связи с гибелью людей в катастрофе самолета в московском аэропорту на выходных», — рассказал Дюжаррик.

В этом письме генеральный секретарь всемирной организации выразил соболезнования семьям погибших в этой авиакатастрофе и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 5 мая пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял рейс из Москвы в Мурманск попал в грозовой фронт и после удара молнии в самолет выужден был вернуться в аэропорт «Шереметьево». Посадка самолета была жесткой и он загорелся. Погиб 41 человек. расследование причин катастрофы продолжается.