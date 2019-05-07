Бланьяк, , 22:48 — REGNUM

Вооружённый молодой человек, захвативший заложников в магазине в пригороде французской Тулузы, освободил всех из них, передаёт Le Figaro.

Как сообщается, в ходе переговоров со злоумышленником полиции удалось уговорить его отпустить одну из заложниц, чуть позднее были освобождены ещё три женщины. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Напомним, 17-летний молодой человек захватил четверых заложников в табачном магазине в городе Бланьяк. Прилегающая территория была оцеплена. Злуомышленник потребовал, чтобы к нему прибыл переговорщик, всё происходящее он снимал на видеокамеру. Мотивы действий преступника на данный момент неизвестны.