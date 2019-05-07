В сеть попали переговоры диспетчера и лётчика сгоревшего SSJ-100

Москва, , 20:42 — REGNUM В сети интернет опубликована расшифровка переговоров диспетчера аэропорта «Шереметьево» с командиром воздушного судна SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который совершил жесткую посадку 5 мая, а также переговоры спасательных служб. Текст переговоров опубликовал портал Baza.

Согласно расшифровке переговоров, командир воздушного судна, выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск, запросил у диспетчера аэропорта «Шереметьево» возврат в связи с экстренной ситуацией.

«Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan!.. Москва подход … Просим возврат … Потеря радиосвязи и самолёт горит в молнии», — говорит командир воздушного судна.

Диспетчер дает добро и координирует действия экипажа по снижению самолета. Диспетчер также уточняет характер повреждений самолета — только ли проблема со связью и потребуется ли помощь на земле. Командир воздушного судна говорит, что пока всё в порядке.

«Нет, пока всё нормально. Штатно … Связь и потеря автоматического управления самолётом», — говорит летчик «Аэрофлота».

Затем командир сообщает, что заходить на посадку он будет по индикатору на лобовом стекле и ему потребуется помощь диспетчера. Диспетчер продолжает координировать пилота, а также дает команду аварийным службам аэропорта выезжать на полосы аэропорта.

Далее приводятся переговоры аварийных служб аэропорта «Шереметьево». Диспетчер сообщает аварийным службам, что самолет заходит на посадку в штатном режиме, хотя и с частично отказавшими системами. Диспетчер указывает полосу, на которую будет садиться самолет.

Аварийщики уточняют, сможет ли самолет рулить самостоятельно после посадки. Примерно в этот момент самолет садится и начинает «козлить» — совершать прыжки по ВПП.

«Вот аварийный садится, проходит ворота ВПП, вот на пробеге уточни у него, сможет ли он рулить самостоятельно…»

«Смотри! Ой, б**…»

В этот момент самолет вспыхивает.

Только после этого диспетчер дает разрешение пожарным машинам выезжать на полосу 24 к аварийному борту. Первая пожарная машина, следующая к горящему самолету, передает диспетчеру, чтобы на место происшествия были вызваны дополнительные силы гарнизона, а также кареты скорой помощи.

Спустя некоторое время спасатели докладывают, что эвакуация продолжается, и экипаж — два бортпроводника — находится на земле. Диспетчер требует установить, все ли люди эвакуированы из салона.

«Уточните у бортпроводников, кто-нибудь есть там из адекватных, может, подскажут, всех пассажиров эвакуировали?» — пытается выяснить диспетчер.

Далее следует длительное выяснение, сколько же человек было на борту самолета и сколько смогли покинуть горящий лайнер. В какой-то момент диспетчер уже просит спасателей пересчитать выживших «по головам», но те сообщают ему, что часть пассажиров «убежала в зону терминала D».

Сперва нет никаких точные данных о жертвах или пострадавших, хотя спасатель передает диспетчеру, что говорил со вторым пилотом:

«Второй командир разговаривал с ними, приблизительно половина пассажиров успели выйти, остальные не знаю», — говорит спасатель.

Внезапно следует подтверждение по жертвам:

«Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа … Один погибший находится рядом с самолетом»

Напомним, что в этой авиакатастрофе погиб 41 человек, в том числе один член экипажа.