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Вооружённый мужчина захватил заложников во Франции

Происшествия

Злоумышленник удерживает пять человек в табачном магазине

Вооружённый мужчина захватил заложников во Франции
Clame Reporter
Полиция. Франция

Бланьяк, Франция, 7 мая 2019, 19:15 — REGNUM  Неизвестный мужчина захватил заложников днём 7 мая на юге Франции, передаёт телерадиокомпания Franceinfo.

Как сообщается, инцидент произошёл в населённом пункте Бланьяк в пригороде Тулузы. Мужчина удерживает пять человек в табачном магазине, угрожая открыть огонь.

На место ЧП прибыла специальная группа полиции по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. В настоящее время с преступником ведутся переговоры.

В микроблоге национальной полиции в Twitter сообщается о проходящей спецоперации в Бланьяке. Гражданам рекомендовано не приближаться к району происшествия.

Все подробности инцидента уточняются.

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