Вооружённый мужчина захватил заложников во Франции

Бланьяк, Франция, 7 мая 2019, 19:15 — REGNUM Неизвестный мужчина захватил заложников днём 7 мая на юге Франции, передаёт телерадиокомпания Franceinfo.
Как сообщается, инцидент произошёл в населённом пункте Бланьяк в пригороде Тулузы. Мужчина удерживает пять человек в табачном магазине, угрожая открыть огонь.
На место ЧП прибыла специальная группа полиции по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. В настоящее время с преступником ведутся переговоры.
В микроблоге национальной полиции в Twitter сообщается о проходящей спецоперации в Бланьяке. Гражданам рекомендовано не приближаться к району происшествия.
Все подробности инцидента уточняются.