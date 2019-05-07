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В Прикамье три человека арестованы по делу о взрыве на химзаводе

Происшествия

Скоро им предъявят обвинение

Березники, Пермский край, 7 мая 2019, 19:14 — REGNUM  В Пермском крае арестованы трое сотрудников предприятия «Азот» (Березники). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

За решётку они отправлены по делу о гибели троих сотрудников предприятия. В ближайшее время два начальника смены и технолог агрегата официально станут обвиняемыми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая на территории предприятия произошёл взрыв. Погибли три человека.

После этого были задержаны трое сотрудников организации. Расследование продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: по делу о взрыве на химзаводе Прикамья задержаны три работника

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Пожары и взрывы на предприятиях
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