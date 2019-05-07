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Двое детей пострадали в Нижнем Новгороде из-за обрушения кирпичных сараев

Происшествия

Мальчики госпитализированы

Нижний Новгород, 7 мая 2019, 18:32 — REGNUM  Двое десятилетних детей пострадали в результате обрушения старых кирпичных сараев в Ленинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, сараи расположены на бульваре Заречный около дома 7а. Объекты были неэксплуатирумыми.

Выехавшие на место пожарно-спасательные подразделения извлекли из-под завалов двоих мальчиков. Детей передали медикам, они были госпитализированы в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле прошлого года в школе на юге Москвы учащиеся пострадали в результате обрушения подвесного потолка в классе.

Пострадали учащиеся 5 класса в возрасте 11−12 лет. Дети получили ссадины, царапины и порезы, однако серьезных травм ни у кого не было.

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Обрушения зданий
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