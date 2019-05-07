Вторник, 7 Мая 2019 года
18:45:03 МСК

Новгородская полиция расследует почти 40 эпизодов обмана 80-летних стариков

Происшествия

Четверо фигурантов уголовного дела обманом похищали деньги у пожилых людей в десяти районах Новгородской области

Великий Новгород, 7 мая 2019, 18:26 — REGNUM  Следственное управление УМВД России по Новгородской области продолжает расследование уголовного дела, объединившее в себе 38 преступлений, совершенных в отношении пожилых жителей в 2016—2018 годах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в совершении преступлений обвиняются четыре человека, которые обманом похитили сбережения у пенсионеров Великого Новгорода и ещё десяти районов Новгородской области.

Средний возраст большинства потерпевших — 80 лет.

«Действуя по предварительному сговору между собой, злоумышленники проникали в квартиры и дома пенсионеров под предлогом продажи товаров, улучшения их социально-бытовых условий или другими надуманными предлогами. Затем один из участников преступной группы отвлекал внимание потерпевших на себя, а другой искал в их жилищах деньги и похищал их», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

От действий похитителей пострадали старики Боровичского, Демянского, Крестецкого, Маловишерского, Мошенского, Новгородского, Окуловского, Солецкого, Старорусского и Чудовского районов Новгородской области. Мошенников удалось поймать после того, как на подозрительных незнакомцев обратила внимание одна из жительниц села Мошенское в сентябре 2018 года.

В УМВД России по Новгородской области добавили, что в майские праздники мошенники на территории региона активизируется. В связи с этим новгородская полиция проводит акцию «Защитим ветеранов», чтобы предупредить подобные преступления в отношении пожилых людей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить