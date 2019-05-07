На Кубани начальника райотдела полиции поймали на взятке

Краснодар, , 17:59 — REGNUM Начальника полиции ОМВД России по Новопокровскому району Краснодарского края обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе регионального СУ СК.

Как считают следователи, начальник полиции в марте 2019 года предложил родственнику фигуранта уголовного дела о незаконной рубке зеленых насаждений передать ему за «решение вопроса» 300 тыс. рублей.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. Начальник полиции был задержан сотрудниками УФСБ с поличным при передаче 295 тыс. рублей — передача денег происходила под контролем правоохранителей.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ранее уточнили, что сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей 25 марта 2019 года.

Отметим, что в апреле этого года в Сочи суд вынес решение в отношении троих сотрудников полиции, которые вымогали 150 тыс. рублей у местной жительницы. Все трое получили реальные сроки лишения свободы.