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На Кубани начальника райотдела полиции поймали на взятке

Происшествия

Желание «заработать» 300 тыс. рублей может обернуться сроком

На Кубани начальника райотдела полиции поймали на взятке
Иллюстрация: Мвд.рф
Полиция

Краснодар, 7 мая 2019, 17:59 — REGNUM  Начальника полиции ОМВД России по Новопокровскому району Краснодарского края обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе регионального СУ СК.

Как считают следователи, начальник полиции в марте 2019 года предложил родственнику фигуранта уголовного дела о незаконной рубке зеленых насаждений передать ему за «решение вопроса» 300 тыс. рублей.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. Начальник полиции был задержан сотрудниками УФСБ с поличным при передаче 295 тыс. рублей — передача денег происходила под контролем правоохранителей.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ранее уточнили, что сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей 25 марта 2019 года.

Отметим, что в апреле этого года в Сочи суд вынес решение в отношении троих сотрудников полиции, которые вымогали 150 тыс. рублей у местной жительницы. Все трое получили реальные сроки лишения свободы.

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