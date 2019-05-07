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Лжетеррористы в Красноярске «заминировали» девять объектов

Происшествия

Комментарий антитеррористической комиссии Красноярского края

Красноярск, 7 мая 2019, 17:26 — REGNUM  Ситуацию вокруг волны сообщений о «минировании» в Красноярске прокомментировала региональная антитеррористическая комиссия. По данным ведомства, «в результате преступной деятельности неустановленных лиц проведена эвакуация посетителей и персонала девяти объектов — в основном социальных учреждений».

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, волна заведомо ложных сообщений об актах терроризма накрыла Красноярск 7 мая. Сообщения распространялись анонимной рассылкой по электронной почте.

Лица, причастные к анонимным сообщениям, устанавливаются. Правоохранительные органы принимают меры по обеспечению безопасности граждан.

Население просят сохранять спокойствие.

ИА REGNUM напоминает, что сообщения о «минировании» объектов в этом году в Красноярске поступали в январе, феврале, а также в апреле 2019 года. Каждый раз по всем правилам проводилась эвакуация, сообщения не подтверждались. В списке эвакуированных — десятки объектов.

Сегодня, 7 мая, очевидцы сообщили об эвакуации из нескольких торговых центров Красноярска.

Читайте ранее в этом сюжете: По Красноярску прокатилась новая волна сообщений о минированиях

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