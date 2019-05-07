Две автоаварии унесли жизнь известной дагестанской телеведущей

Махачкала, , 17:22 — REGNUM Скончалась известная в Дагестане журналистка, шеф-редактор и телеведущая музыкального медиахолдинга «Столица» Тамилла Абдулаева. Причиной её смерти стали автомобильные аварии, произошедшие одна за другой.

Первое ДТП произошло 6 мая примерно в 23:00 на одной из центральных улиц Махачкалы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Дагестана. Автомобиль ВАЗ-2111 под управлением 22-летнего водителя совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения рассказали, что в результате наезда телеведущая получила тяжелейшие травмы. За пострадавшей приехала карета скорой помощи, в которую по пути в больницу врезался легковой автомобиль. Пережить вторую аварию журналистка уже не смогла. По словам представителя минздрава, виновники ДТП в настоящее время задержаны.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 мая в дагестанском городе Избербаше 11-летняя девочка попала под колёса КамАЗа и скончалась на месте. Грузовой автомобиль наехал на школьницу, когда та каталась на велосипеде вдоль проезжей части.

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