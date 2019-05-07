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В пригороде Оренбурга обнаружен опасный снаряд

Происшествия

Боеприпас вывезен в безлюдное место и уничтожен

В пригороде Оренбурга обнаружен опасный снаряд
Иллюстрация: Управление Росгвардии по Оренбургской области
Артиллерийский снаряд

Оренбург, 7 мая 2019, 16:51 — REGNUM  Под Оренбургом в поле местный житель обнаружил снаряд. Об опасной находке оренбуржцев проинформировал правоохранителей, на место оперативно выезжали оперативные службы и взрывотехники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

Специалисты инженерно-технического обеспечения ОМОН обследовали боеприпас и сделали заключение, он является артиллерийским снарядом со следами коррозии и таит реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Соблюдая меры безопасности, взрывотехники вывезли снаряд на безопасное отдаление и уничтожили его накладным зарядом.

Напомним, в конце апреля 2019 года в частном секторе жилого фонда Оренбурга найдено пять гранат времён Первой мировой войны. Опасные боеприпасы вывезли за пределы города и уничтожили. Добавим, за 2018 год на территории Оренбуржья население обнаружило 15 опасных боеприпасов, которые стали причиной вызова сапёров для обезвреживания снарядов, гранат и авиационной бомбы.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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