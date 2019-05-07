Полиция Франции задержала 16-летнего выходца из Чечни, поддерживающего ИГ*

Париж, , 16:03 — REGNUM В Страсбурге задержан 16-летний школьник, родители которого являются выходцами из Чечни. Молодого человека подозревают в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает LCI. Он был задержан по месту проживания своих родителей 7 мая.

По данным телеканала, в конце апреля были задержаны еще четыре человека, которых подозревают в подготовке террористических нападений на полицейских, в том числе тех, кто несет службу перед Елисейским дворцом.

По данным правоохранителей, задержанный сегодня лицеист разместил в соцсетях видео с присягой террористической группировке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его задержание по фактам «преступного соучастия в террористической деятельности» может продлиться до 96 часов.

Добавим, что четверо подозреваемых по этому делу радикальных исламистов были заключены под стражу в конце апреля. В ходе допросов все они заявили, что являются сторонниками террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).