Красноярск, Красноярский край, , 16:01 — REGNUM

В Красноярске эвакуируют торговые центры из-за сообщений о «минированиях». Об этом сообщают очевидцы, в силовых ведомствах происходящее пока не комментируют.

Речь идёт о как минимум четырёх «заминированных» объектах.

Такие же эвакуации сегодня, 7 мая, происходят в Новосибирске и Самаре, передаёт телеканал «Енисей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первая в этом году волна сообщений о «минированиях» в Красноярске. Лжетеррористы «атаковали» столицу края в январе, феврале, а также в апреле. В списках эвакуированных — десятки объектов. Каждый раз сообщения о «минированиях» не подтверждались, однако эвакуация проводилась по всем правилам.