Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж

Москва, , 15:53 — REGNUM Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж. Он опубликовал соответствующую информацию 6 мая на форуме «Яплакалъ».

Мужчина заявил, что эти люди не мешали эвакуации, поскольку были представителями бизнес-класса. Он добавил, что их сумки были небольшими и никому не мешали. Впоследствии пользователь выложил видео на YouTube-канал «Олег Молчанов».

Он также сообщил, что кислородные маски не были выброшены, сработали всего «3−4 штуки» и добавил, что пожарные приехали быстро, но, к сожалению, к этому моменту «спасать там было некого».

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Напомним, 5 мая 2019 года пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Мурманск потерпел крушение в аэропорту Шереметьево. В результате трагедии погиб 41 человек.

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